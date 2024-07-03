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Ekonomi Akaryakıta şimdi de enflasyon zammı!
Ekonomi

Akaryakıta şimdi de enflasyon zammı!

Yeniakit Publisher
2024-07-03 13:31:00 -
Akaryakıta şimdi de enflasyon zammı!

Enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra akaryakıta ÖTV zammı geldi. Benzin, motorin ve otogaz 6 aylık enflasyon verisi kadar zamlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yılın ilk altı ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından akaryakıta ÖTV zammı geldi.

Benzin, motorin ve otogazda (LPG) maktu ÖTV tutarları altı aylık üretici enflasyonu kadar zamlandı. Benzin ve motorinde yaklaşık 2'şer TL'lik vergi zammı oldu.

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti.

Karar doğrultusunda, bugün TÜİK'in açıkladığı altı aylık üretici enflasyonu kadar, benzin, motorin ve otogazdaki (LPG) maktu ÖTV miktarları artırıldı.

YÜZDE 19,49 ZAM

TÜİK altı aylık üretici enflasyonunu yüzde 19,49 olarak hesapladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu doğrultuda, litrede motorinde 8,86 TL, benzinde 9,45 TL maktu ÖTV tutarlarına yüzde 19,49 oranında zam geldi. Litrede maktu ÖTV tutar benzinde 11,29 TL'ye, motorinde 10,59 TL'ye, otogazda 8,67 TL'ye yükseldi.

Bu artışlara bir de yüzde 20'lik KDV ekleniyor.

Böylece, litrede motorine 2 lira 7 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, otogaza 95 kuruş zam geldi.

ÖTV zammı ile birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,70 TL'ye, Ankara'da 45,70 TL'ye, İzmir'de 46,06 TL'ye yükseldi.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,60 TL'ye, Ankara'da 45,63 TL'ye, İzmir'de TL'ye 46,00 TL'ye yükseldi.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor.

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