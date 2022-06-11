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Dünya Akaryakıta peş peşe zamlar! O ülkede motorin fiyatları 2 euro oldu
Dünya

Akaryakıta peş peşe zamlar! O ülkede motorin fiyatları 2 euro oldu

Enerji ve petrol krizi küresel olarak tırmanıyor. Almanya'da akaryakıt fiyatlarına yapılan son zamların ardından mazotun litre fiyatı 2 euroyu aştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 18:18:00 -
Akaryakıta peş peşe zamlar! O ülkede motorin fiyatları 2 euro oldu

Almanya’da akaryakıt fiyatları yeniden tırmanışa geçti. Mazotun litre fiyatı vergi indiriminden sonra iki euroyu aştı. 1 Haziran’dan beri fiyat her gün artıyor.

ALMAN Otomobil Kulübü (ADAC), ülkede mazotun ortalama fiyatının 2.007 euroya yükseldiğini açıkladı. Hükümetin 1 Haziran'dan itibaren mazotun litre fiyatında 16.7 sent vergi indirimine gittiğini hatırlatan ADAC, o günden bu yana fiyatta artış görüldüğünü kaydetti. ADAC, 31 Mayıs günü mazotun ortalama fiyatının 2.042 olduğunu açıkladı.

BENZİN fiyatlarındaki litre başı 35 sentlik vergi indiriminin de tüketiciye yansımadığını ifade eden ADAC, E10 benzin fiyatının litre başına 1.948 euro ortalamayı yakaladığını belirtti. Öte yandan AB Parlamentosu, 2035'ten itibaren içten yanmalı motora sahip araçların üretilmemesini kararlaştırdı. O tarihten sonra üretim elektrikli araçlara kaydırılacak

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