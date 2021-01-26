Akaryakıta ne kadar indirim gelecek?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından milyonlarca kişiyi sevindirecek açıklama yapıldı. Açıklamaya göre yakın bir zamanda tüm akaryakıt ürünlerine indirim geleceği söylendi. Peki akaryakıta ne kadar indirim gelecek? Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar…
EPGİS sosyal medya üzerinden sevindirici bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda milyonlarca kişi sevindirecek olan akaryakıta indirim müjdesi verildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada EPGİS şu ifadeleri kullandı:
"Gün itibari ile son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları (krş/lt)
Benzin: 27
Motorin: 25
LPG Otogaz: 70
Bu miktarlardaki ÖTV karşılanmaları bittikten sonra olası indirimler pompa fiyatlarına yansımaya başlayacaktır."