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Ekonomi Akaryakıta kallavi indirim! Yarından itibaren geçerli olacak
Ekonomi

Akaryakıta kallavi indirim! Yarından itibaren geçerli olacak

Petrol fiyatları 100 dolar seviyelerine gerileyince benzin ve motorine indirim geldi. Sektör temsilcileri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1.5 lira indirim geleceğini açıkladı. Benzin indirimi de yolda. Petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibariyle 101 dolar civarında.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 12:49:00 - 2022-04-11 12:54:19
Akaryakıta kallavi indirim! Yarından itibaren geçerli olacak

 

Brent petrolün varil fiyatlarının uluslararası piyasalarda 100 dolara kadar gerilemesi ilk olarak motorinde indirimi gündeme getirdi. 11 Nisan'ı 12 Nisan'a bağlayan gece 1.5 lira indirim bekleniyor. Sektör temsilcileri, verilerin her an değişebildiğini belirterek şu bilgiyi verdi:

“Motorinde indirim hemen hemen kesin. Tutar, verilerdeki oynaklığa göre değişebilir. Şu anki verilere göre litrede 1.5 lira indirim var. Yapılacak indirimler birlikte motorinin litre fiyatı 20 lira seviyesine inmiş olacak."

Motorinin litre fiyatı şöyle:
İstanbul: 22,08
Ankara: 22,18
İzmir: 22,19

'Bu hafta ortasında benzine indirim gelebilir'

Sektör temsilcileri, benzinde indirim olup olmayacağı sorusu üzerine, “Brent petrol ve küresel piyasalarda söz konusu ürünün ton fiyatının biraz daha düşmesi halinde benzinde de hafta ortasında bir indirim gündeme gelebilir” diye konuştu. 

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 19,00 TL'ye, Ankara'da 19,11 TL'ye, İzmir'de 19,12 TL'ye satılıyor. 

 

 

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