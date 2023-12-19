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Ekonomi Akaryakıta indirim, zam var mı? (19 Aralık 2023) Bu tarihten itibaren benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar? Tarihinizi not alın
Ekonomi

Akaryakıta indirim, zam var mı? (19 Aralık 2023) Bu tarihten itibaren benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar? Tarihinizi not alın

Yeniakit Publisher
2023-12-19 00:25:00 - 2023-12-19 00:39:22
Akaryakıta indirim, zam var mı? (19 Aralık 2023) Bu tarihten itibaren benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar? Tarihinizi not alın

Akaryakıt fiyatları: Benzine ve motorine indirim ve zam haberleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Benzine, motorine (mazota) zam ya da indirim var mı? sorusu da araç sahipleri tarafından takip ediliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları 19 Aralık 2023!

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 7 Aralık 2023'te 1,30 TL'lik indirim, 8 Aralık 2023'te 0,88 TL'lik indirim geldi. Yeni bir indirim, zam haberi yok.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için 9 Aralık 2023'te 1,65 TL'lik indirim geldi. Yeni bir indirim, zam haberi yok.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin ve mazot indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu? İşte o tablolar:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 35,47 TL
Ankara 36,09 TL
İzmir 36,29 TL

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 33,02 TL
Ankara 33,70 TL
İzmir 33,83 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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