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Akaryakıta indirim müjdesi!

Akaryakıt ürünlerinde indirim meydana geldi, uygulama gereği pompa fiyatları değişmeyecek.

18 Eylül 2018 Salı 08:42
Akaryakıta indirim müjdesi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonlar İşveren Sendikası(EPGİS), akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi ile indirim gerçekleştiğini, ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağını bildirdi.

EPGİS'in twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bugünden geçerli olmak üzere motorinde 37 Kuruş/Litre, benzinde 28 Kuruş/Litre, LPG otogazda 9 Kuruş/Litre indirim gerçekleştiğini açıkladı. EPGİS'in açıklamasında "Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği  indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır." denildi.

EPGİS ayrıca kalorifer yakıtında 32 Kuruş/Litre, fuel Oil’de 25 Kuruş/Litre, yüksek kükürtlü fuel oil’de 27 Kuruş/Litre, gaz yağında 34 Kuruş/Litre indirim meydana geldi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 08:42
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