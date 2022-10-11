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Ekonomi Akaryakıta indirim geliyor! Araç sahiplerinin bu kez yüzü gelecek
Ekonomi

Akaryakıta indirim geliyor! Araç sahiplerinin bu kez yüzü gelecek

Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamların ardından bu kez motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 12:04:00 -
Akaryakıta indirim geliyor! Araç sahiplerinin bu kez yüzü gelecek

Motorine gelen üst üste zamlardan sonra bu sefer indirim göründü. Dolar kuru artmazsa ve petrol ile motorin ton fiyatındaki düşüş sürerse indirim gerçekleşecek.

Brent petrol ve uluslararası piyasalarda motorin ton fiyatı düşüş gösterdi. Yaşanan bu gelişme motorinde indirimi gündeme getirdi.

Akaryakıt kaynakları brent petrolün varilinin 95 dolara kadar düştüğünü, motorinin tonunda da yüzde 5'lik bir düşüş olduğunu belirterek, " Dolar kuru artmazsa ve petrolde ve ürün fiyatında düşüş bir miktar daha devam ederse önümüzdeki günlerde indirim gündeme gelebilir" dedi.

Kaynaklar, tutarın bu aşamada net olarak söylenemeyeceğini aktararak, "Şu anki verilere göre 1 TL üzerinde bir indirim söz konusu olabilir" diye konuştu.

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Dört bindirim bir indirim..
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