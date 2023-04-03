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Gündem Akaryakıta görülmemiş indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Millet bayram edecek
Gündem

Akaryakıta görülmemiş indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Millet bayram edecek

Yeniakit Publisher
2023-04-03 17:59:00 - 2023-04-03 19:18:52
Akaryakıta görülmemiş indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Millet bayram edecek

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatlarında indirim ve zam haberleri sıkça gündeme geliyor. 4 Nisan Salı gününden itibaren otogaza (LPG) 2 lira 12 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyattaki dev düşüşle birlikte LPG'nin litresi İstanbul'da 10 lira 13 kuruştan, Ankara'da 10 lira 9 kuruştan ve İzmir'de 10 lira 16 kuruştan satılacak.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatlarında indirim ve zam haberleri sıkça gündeme geliyor. 4 Nisan Salı gününden itibaren otogaza (LPG) 2 lira 12 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyattaki dev düşüşle birlikte LPG'nin litresi İstanbul'da 10 lira 13 kuruştan, Ankara'da 10 lira 9 kuruştan ve İzmir'de 10 lira 16 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim beklenirken, pompaya yansıyacak büyük indirimle birlikte LPG'nin litresi İstanbul'da 10 lira 13 kuruştan, Ankara'da 10 lira 9 kuruştan ve İzmir'de ise 10 lira 16 kuruştan satılacak.

 

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Saçma bir haber gaz akaryakit mı

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