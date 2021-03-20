Akaryakıta fiyat ayarı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulama kararı aldı. Yürürlüğe giren ve 2 ay geçerli olacak tavan fiyat uygulaması kapsamında akaryakıt fiyatlarında 17 ila 20 kuruş indirim gerçekleşecek.

‘Kâr oyunlarına kıskaç

EPDK, akaryakıt fiyatlarında gizli zam yaptığı tespit edilen dağıtım şirketleri hakkında başlatılan incelemenin ardından dün olağanüstü kurul toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan “kâr oyunlarının” tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındı. Bu kapsamda, Türkiye’nin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirlenecek.

2ay geçerli olacak

Tavan fiyat kararına göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Anadolu Yakası’nda benzinin litresi en yüksek 7,08 liradan, motorinin ise 6,44 liradan satılacak. Ankara’da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira olacak. İzmir’de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 liradan satılacak. Tavan fiyat uygulaması 2 ay geçerli olacak. Bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda satış yapan şirketler hakkında soruşturma başlatılarak gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

“Bazıları suistimal etti”

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, daha önce uyarılara rağmen bazı sektör oyuncularının gereken adımları atmadığını belirterek, “Devletimiz, eşel mobil sistemiyle üzerine düşeni yaptı ancak ne yazık ki bazı şirketler kâr oyunlarıyla bu uygulamayı suistimal etti. Yaptığımız incelemeler neticesinde tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik” dedi.

“Tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda satış bekliyoruz”

Yılmaz, “Tüketicilerimizi, sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için akaryakıtta tavan fiyat kararı aldık. Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak” değerlendirmesinde bulundu.