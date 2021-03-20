  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akaryakıta fiyat ayarı
Ekonomi

Akaryakıta fiyat ayarı

EPDK, akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulama kararı aldı. 2 ay geçerli olacak karara göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, Ankara’da 7,13 lira, İzmir’de ise 7,16 liradan satılacak. Bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda satış yapan şirketler hakkında idari yaptırımlar uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 16:06:00 - 2021-03-20 16:08:12
Akaryakıta fiyat ayarı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulama kararı aldı. Yürürlüğe giren ve 2 ay geçerli olacak tavan fiyat uygulaması kapsamında akaryakıt fiyatlarında 17 ila 20 kuruş indirim gerçekleşecek.

‘Kâr oyunlarına kıskaç

EPDK, akaryakıt fiyatlarında gizli zam yaptığı tespit edilen dağıtım şirketleri hakkında başlatılan incelemenin ardından dün olağanüstü kurul toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan “kâr oyunlarının” tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındı. Bu kapsamda, Türkiye’nin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirlenecek.

2ay geçerli olacak

Tavan fiyat kararına göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Anadolu Yakası’nda benzinin litresi en yüksek 7,08 liradan, motorinin ise 6,44 liradan satılacak. Ankara’da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira olacak. İzmir’de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 liradan satılacak. Tavan fiyat uygulaması 2 ay geçerli olacak. Bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda satış yapan şirketler hakkında soruşturma başlatılarak gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

“Bazıları suistimal etti”

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, daha önce uyarılara rağmen bazı sektör oyuncularının gereken adımları atmadığını belirterek, “Devletimiz, eşel mobil sistemiyle üzerine düşeni yaptı ancak ne yazık ki bazı şirketler kâr oyunlarıyla bu uygulamayı suistimal etti. Yaptığımız incelemeler neticesinde tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik” dedi.

“Tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda satış bekliyoruz”

Yılmaz, “Tüketicilerimizi, sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için akaryakıtta tavan fiyat kararı aldık. Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li senatörlerden Biden'a skandal 'soykırım' çağrısı
Gündem

ABD'li senatörlerden Biden'a skandal 'soykırım' çağrısı

ABD'li bir grup senatör, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıması için Başkan Joe Biden'a çağrı yaptı.
Komşuda Rusya depremi!
Dünya

Komşuda Rusya depremi!

Bulgaristan'da Rusya adına casusluk yapan bazı kişiler yakalandı. 6 Bulgar vatandaşının gözaltına alındığı bildirilirken operasyonların süre..
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi kararı zorunlu LGBT eğitimi verdiren İmamoğlu'nu yıktı
Gündem

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi kararı zorunlu LGBT eğitimi verdiren İmamoğlu'nu yıktı

Sapkın evliliklere dünden razı olduğunu belirterek İBB'de zorunlu LGBT eğitimi verdiren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay