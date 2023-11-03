Akaryakıta dev indirim! Akaryakıt fiyatlarında: Benzin , motorin, LPG litre fiyatı! 3 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu düşüş kullanıcıyı memnun etsede devamı gelecek mi merak konusu oldu. Toplamda akaryakıt fiyatlarına farklı kategorilerde yakşalık 5 TL indirim geldi.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI? BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

3 Kasım 2023 sabahında benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Benzin fiyatı için yeni zam, indirim beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Akaryakıt pompa fiyatları il il ve bayi bayi farklılık gösteriyor. İşte 3 Kasım 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 38.01 TL

Ankara 38.59 TL

İzmir 38.76 TL

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

İstanbul 34.52 TL

Ankara 35.15 TL-

İzmir 35.25 TL-

İstanbul Anadolu Yakası: LPG litre fiyatı: 18.15 TL

İstanbul Avrupa Yakası: LPG litre fiyatı: 18.18 TL

Ankara: LPG litre fiyatı: 18.22 TL

İzmir: LPG litre fiyatı: 18,23 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor