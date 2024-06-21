Akaryakıta büyük zam!
Sektörden gelen bilgilere göre, benzine 1 lira 81 kuruş, motorine 1 lira 79 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?
Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda 1 lira 79 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Zammın gelecek hafta pazartesi ya da salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,67 liradan,
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Benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.