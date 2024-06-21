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Ekonomi Akaryakıta büyük zam!
Ekonomi

Akaryakıta büyük zam!

Yeniakit Publisher
2024-06-21 09:40:00 -
Akaryakıta büyük zam!

Sektörden gelen bilgilere göre, benzine 1 lira 81 kuruş, motorine 1 lira 79 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?

Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda 1 lira 79 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Zammın gelecek hafta pazartesi ya da salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,67 liradan,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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Yorumlar

Ömer

Yanlış yapılıyor yanlış en ufak dövizde ve bu petrolde hareketi bahane edip zam yapmak doğru değil . Yarın düşse ne olacak ? Ateşe benzin dökmek gibi bir şey . Bekleyin piyasa otursun elinde zaten eski mal var mecbur kalırsan tamam zam yap . Böyle olmaz ki ,
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