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Ekonomi Akaryakıta büyük indirim geliyor!
Ekonomi

Akaryakıta büyük indirim geliyor!

EPGİS indirimli fiyatların ÖTV karşılamaları bittikten sonra pompaya yansıyacağını açıkladı. Benzine 27, motorine 25, LPG Otogaza ise 70 kuruş indirim geleceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 14:06:00 -
Akaryakıta büyük indirim geliyor!

Tüm akaryakıt ürünlerinde son dakika indirim gelişmesi yaşandı. Benzin, motorin ve LPG'ye çok büyük indirim yolda. Benzinin litre fiyatına 27, motorinin litre fiyatına 25, LPG Otogaza ise 70 kuruş indirim yapılacak. Gelişmeyi EPGİS sosyal medya hesabından duyurdu.

EPGİS duyurdu

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabında bir paylaşım yaparak "Gün itibari ile son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları (krş/lt) Benzin: 27 Motorin: 25 LPG Otogaz: 70. Bu miktarlardaki ÖTV karşılanmaları bittikten sonra olası indirimler pompa fiyatlarına yansımaya başlayacaktır." dedi.

ÖTV karşılamaları bittikten sonra yansıyacak

EPGİS’in paylaşımına göre litre başına benzinde ÖTV karşılamaları bittikten sonra 27 kuruş, motorinde 25, LPG otogazda ise 70 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

ÖTV alındıktan sonra

Benzine, motorine ve LPG otogaza indirim olduğunda, ÖTV alındıktan sonra pompa fiyatlarına indirim yansıyacak.

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