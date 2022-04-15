Akaryakıt zammı: Benzin, motorin-mazot fiyatı ne kadar? 15 Nisan güncel akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte tırmanışa geçen Brent petrol fiyatı dalgalı seyrini sürdürüyor. Savaşın etkisi ve küresel piyasalarda oluşan arz endişesi nedeniyle Brent petrol fiyatı hafif yükselerek 105-108 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Akaryakıt fiyatlarında değişkenliğe neden olurken motorin ve benzin fiyatları vatandaşların da güncellemeler yapılıyor. Ankara, İzmir, İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatı ne kadar oldu? İşte, 15 Nisan 2022 motorin ve benzin fiyatı indirimi ve zam sonrası güncel fiyatları ne durumda?

Motorine (mazot) benzine ne kadar zam geldi?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

15 Nisan güncel akaryakıt benzin, motorni fiyatları

15 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20.21 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

Ankara'da motorin benzin fiyatı

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.

İzmir'de benzin-motorin ne kadar?

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

Güncel LPG fiyatı ne kadar?

İstanbul: 11,77 TL

Ankara: 11,83 TL

İzmir: 11,63 TL