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Ekonomi Akaryakıt ürünlerine zam resmen geldi
Ekonomi

Akaryakıt ürünlerine zam resmen geldi

Brent petroldeki artışın ardından akaryakıt fiyatlarına zam geleceği iddia edilmişti. Bugün itibariyle kalyakın fiyatı 85 kuruş, fuel oil fiyatı 50 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı 52 kuruş zamlando.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 13:43:00 - 2022-04-15 14:12:28
Akaryakıt ürünlerine zam resmen geldi

Motorine gece yarısı zam bekleniyorken akaryakıt ürünleri arasında bulunan kalyak ve fuel oil fiyatı zamlandı.

Motorine gece yarısı zam bekleniyorken bugün akaryakıt ürünlerinden kalyakın fiyatı 85 kuruş fuel oil fiyatı 50 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı 52 kuruş zamlandı.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere Kalyak'ın fiyatı 85 kuruş, fuel oil fiyatı 50 kuruş ve yüksek kalorili (YK) fuel oil fiyatı 52 kuruş zamlandı.

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