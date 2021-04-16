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Ekonomi Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni
Ekonomi

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni

AK Parti tarafından Vergi Usül Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanunu'nda çok önemli değişiklikler içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 16:24:00 -
Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni

Tüm akaryakıt ürünlerinde hem tütün ve alkol ürünlerinde ilk defa teminatlı uygulamaya geçiliyor. İlk defa yapacak tesisler ve hali hazırda sürdürenlerle ilgili ilk defa yapacaklardan 10 milyon TL, işini sürdürenlerden ise 100 milyon TL'ye kadar geçmiş yıl cirosunun yüzde 1'ine kadar teminat alınacak.

Teminatını yatırmayan bu alandaki aktörlere 25 binden TL'den 1 milyon TL'ye kadar ceza öngörülmekte. Teminatı vermemesi halinde faaliyet izni verilmemesi gibi üçüncü aşamaya geçilecek.

Mali alanda otomasyon sistemlerine sahte fatura ticaretine yönelik tedbirler getiriliyor, otomasyon sistemi öncelikle otomasyonu kuracak olanların piyasa aktörlerinden ayrılması için EPDK tarafından lisans alma zorunluluğu getiriliyor. Lisansı olanlar otomasyon kurabilecek, otomasyonu kuran dağıtımcı şirketlerle birlikte sonuçlardan sorumlu olacak.

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