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Aktüel Akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 18:17:08 -
Akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından para çaldığı ileri sürülen zanlı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Örnekevler Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından 1800 lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerden şüphelinin hırsızlıktan 6 suç kaydı bulunan A.O. olduğunu tespit etti.

Osmangazi Mahallesi'nde yakalanan zanlının üst aramasında 1735 lira bulundu, A.O. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde siyah giyimli A.O'nun marketin kasasını açarak parayı çalması yer alıyor.

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