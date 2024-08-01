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Yaşam Akaryakıt istasyonunda alev alev yandı! Üsküdar'da faciadan böyle dönüldü
Yaşam

Akaryakıt istasyonunda alev alev yandı! Üsküdar'da faciadan böyle dönüldü

Yeniakit Publisher
2024-08-01 18:57:00 -

İstanbul Üsküdar'da bir akaryakıt istasyonunda park halindeki araç alev alev yandı.

Üsküdar'da TotalEnergies istasyonuna giren bir sürücü, markete gitmek için aracını park etti. Bu sırada aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Park halindeki araç bir anda alev alev yandı. Yangının akaryakıt istasyonunun içinde olması paniğe neden oldu.

Yangın, İstanbul'un Üsküdar İlçesi, Kirazlıtepe Mahallesi'nde bulunan TotalEnergies isimli akaryakıt istasyonunda sabah saat 08.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Mustafa D. kullanmış olduğu 34 PTT 51 plakalı otomobilini park ederek akaryakıt istasyonunun içinde bulunan markete gitti. O sırada otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Alevler bir anda büyüyerek tüm aracı kapladı. Durumu fark eden sürücü Mustafa D., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Yangına petrol istasyonundaki çalışanlar tarafından yangın tüpüyle müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yanan otomobil ve alevlerin sıçradığı 2 bankamatik kullanılamaz hale geldi. Yangının benzinlikte olması ise paniğe neden oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Musa Akan, "Tam benzinliğin orada yangın çıktı. Bayağı yükseldi alev. Bankamatiğe de sıçradı. İyi ki benzinliğe sıçramadı. Ölen ve yaralanan yok" dedi.

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