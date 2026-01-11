Akaryakıt istasyonu boks ringine döndü! Öfkeli sürücüler tekme yumruk birbirine girdi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 kişi arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya döndü. Akaryakıt istasyonunu boks ringine çeviren şahıslar kameraya anbean yansıdı.
Olay, Nilüfer ilçesi Atabulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 2 sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar kameraya yansırken, araya çalışanlar girdi. Güçlü sakinleşen taraflar bir süre sonra bölgeden ayrıldı.