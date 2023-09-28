Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili şok açıklama: Başka yol kalmadı, kapanabilirler
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası kart komisyonları nedeniyle önümüzdeki süreçte bazı akaryakıt istasyonlarının kapanabileceğini söyledi.
EPGİS akaryakıt istasyonları için “Kart komisyon oranları nedeniyle kapalı istasyon görürseniz şaşırmayın” açıklamasında bulundu.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bankaların kart komisyonlarıyla emeksiz şekilde akaryakıt istasyonlarına ortak olduğunu belirterek “Ya kar marjlarımız artırılacak ya bankalar POS oranlarını düzeltecek ya da istasyonumuz kapanacak. Başka da yol kalmadı” açıklamasını yaptı.
EPGİS’in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde: “Kart komisyon oranları nedeniyle kapalı istasyon görürseniz şaşırmayın. Bankalar, emeksiz büyük ortağımız oldular. Uzun uzadıya yazmaya gerek yok. Toplam kar marjı brüt % 8,6, bayiye kalan brüt % 4,3, ertesi gün banka POS komisyon oranı : % 3, bayiye kalan % 1,3, bu % 1,3 ile tüm işletme giderlerimizi karşılamamız bekleniyor. Ya kar marjlarımız artırılacak ya bankalar POS oranlarını düzeltecek ya da istasyonumuz kapanacak. Başka da yol kalmadı.
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