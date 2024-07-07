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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında yükseliş: Ham petrole zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları: İzmir, Ankara ve İstanbul fiyatı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında yükseliş: Ham petrole zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları: İzmir, Ankara ve İstanbul fiyatı

Yeniakit Publisher
2024-07-07 00:43:00 - 2024-07-07 00:56:22
Akaryakıt fiyatlarında yükseliş: Ham petrole zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları: İzmir, Ankara ve İstanbul fiyatı

Akaryakıt fiyatları, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammının ardından benzin, motorin ve LPG fiyatları etkilendi. Brent ham petrolü varil başına 87 dolar civarında seyrediyor ve art arda dördüncü haftalık kazancına doğru ilerliyor. Bu hafta da benzin ve motorin fiyatlarına yeni bir zam yapıldı mı?

Petrol Fiyatlarındaki Yükseliş Etkisi

Brent petrol fiyatları 87 dolara kadar yükseldi ve nisan ayından beri en yüksek seviyeye ulaştı. Dünya genelinde petrol talebinde artış yaşandığına dair veriler, fiyatların yükselmesinde etkili oldu. Özellikle ABD'deki ham petrol stoklarının azalması, küresel piyasalarda petrol fiyatlarını olumlu yönde etkiledi.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İşte 6 Temmuz 2024 itibarıyla bazı şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 44.73 TL
Motorin: 44.69 TL
LPG: 22.94 TL
İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44.63 TL
Motorin: 44.62 TL
LPG: 22.39 TL
Ankara
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benzin: 45.74 TL
Motorin: 45.70 TL
LPG: 22.94 TL
İzmir

Benzin: 46.12 TL
Motorin: 46.15 TL
LPG: 22.64 TL

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