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Gündem Ortalama ev fiyatına özel ada
Gündem

Ortalama ev fiyatına özel ada

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ortalama ev fiyatına özel ada

İskoçya’nın Summer Isles takımadalarında bulunan, güneş enerjisiyle çalışan kulübeye sahip engebeli bir özel ada satışa çıkarıldı. Birleşik Krallık’taki ortalama konut fiyatının altında alıcı arayan ada, ülkenin en etkileyici doğal manzaralarından birinde şebekeden bağımsız yaşam fırsatı sunuyor.

Eğer her şeyden kaçmak sizin için telefonu kapatmak, trafik gürültüsünü martı ve deniz kuşlarının sesleriyle değiştirmek ve koca bir adaya tek başınıza sahip olmak demekse, İskoçya'nın vahşi kuzeybatı kıyılarında bunun için nadir bir fırsat ortaya çıktı.

Summer Isles'ın ücra köşesinde yer alan 88 dönümlük Mullagrach Adası, 350 bin sterlinlik (yaklaşık 405 bin avro) tahmini satış fiyatıyla açık artırmaya çıkıyor; bu rakam, Birleşik Krallık'ın birçok bölgesindeki ortalama konut fiyatının altında.

Güneş enerjisiyle çalışan bir kulübe, dramatik kayalıklar ve zengin yaban hayatıyla birlikte sunulan ada, Britanya'nın en etkileyici manzaralarından birinde yalnızlık arayan alıcılar için tam anlamıyla şebekeden bağımsız bir sığınak niteliğinde.

9 Haziran'da Savills tarafından açık artırmaya çıkarılması planlanan ada, kendi ada cennetinizi yaratma hayalini kuranlar için bilmeniz gereken her şeyi beraberinde getiriyor.

 

MÜLK SON DERECE ISSIZ, ANCAK OLDUKÇA İYİ DONATILMIŞ

Issızlık var, bir de gerçekten ıssız olmak var. Mullagrach ikinci kategoriye giriyor.

İskoçya'nın uzak kuzeybatısındaki Summer Isles takımadalarının en kuzey ucundaki ada, neredeyse tamamen keşfedilmemiş durumda. Adaya ulaşmanın tek yolu anakaradaki Ullapool ya da Old Dornie'den tekneyle, ya da bütçeniz elveriyorsa helikopterle gitmek.

Buradaki doğa o kadar etkileyici ki ada, İskoçya'nın ilk UNESCO jeoparkının bir parçasını oluşturuyor.

88,7 dönümlük ada; plajlar, kayalıklar, mağaralar ve küçük koylardan oluşuyor ve ilkbahar ile yaz aylarında çimenler ve yabani çiçeklerle kaplanıyor.

Çevredeki denizde foklar, yunuslar, su samurları, boz kazlar ve şanslıysanız nadir görülen minke balinalarını görmek mümkün.

 

İskoçya'nın öngörülemez havasından saklanma zamanı geldiğinde, adada halihazırda iyi donatılmış bir kulübe bulunuyor.

Küçük olmasına rağmen, fundalarla kaplı çatısı olan ahşap yapı, adaya uzanan manzarayı çerçeveleyen tavandan tabana pencerelere sahip.

İçinde mutfak ve yemek alanı, iki kutu yatak, ayrıca bir odun sobası bulunuyor; elektrik için güneş panelleri ve dışarıda kompost tuvalet var. Yağmur suyu toplama sistemi de mevcut, ancak içme suyu şişeyle getirilmeli.

Emlak şirketi Savills (kaynak İngilizce)'in açıklamasına göre kulübe, 'içindeki eşyalarla birlikte satılıyor; gece ve daha uzun süreli konaklamalar için hazır'.

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