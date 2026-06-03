Dilan Polat ve Engin Polat’a silahlı saldırı: Korumaları öldürüldü!

Sosyal medya ünlüsü Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde bugün silahlı saldırı gerçekleşti. Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Olayın hemen ardından Instagram hesabından bir video paylaşan Dilan Polat, korku ve endişe içerisinde yardım talebinde bulundu.

Otel odasında mahsur kalan Dilan Polat sosyal medya üzerinden yayın açarak ''Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat'ı vurdular. Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz odada kaldık hepimiz.'' diyerek göz yaşlarına boğuldu.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.