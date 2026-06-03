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Gündem Dilan Polat ve Engin Polat’a silahlı saldırı: Korumaları öldürüldü!
Gündem

Dilan Polat ve Engin Polat’a silahlı saldırı: Korumaları öldürüldü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dilan Polat ve Engin Polat’a silahlı saldırı: Korumaları öldürüldü!

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat saldırıda hayatını kaybetti. Dilan Polat sosyal medya hesabından yaptığı yayınla yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medya ünlüsü Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde bugün silahlı saldırı gerçekleşti. Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Olayın hemen ardından Instagram hesabından bir video paylaşan Dilan Polat, korku ve endişe içerisinde yardım talebinde bulundu.

Otel odasında mahsur kalan Dilan Polat sosyal medya üzerinden yayın açarak ''Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat'ı vurdular. Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz odada kaldık hepimiz.'' diyerek göz yaşlarına boğuldu.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.

 

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