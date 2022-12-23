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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor! Benzine zam geldi
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor! Benzine zam geldi

Değişkenlik gösteren petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Bu geceden itibaren benzine 67 kuruş zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 01:58:00 -
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor! Benzine zam geldi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. 3 gün önce çifte indirim gelen akaryakıta bu kez zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 67 kuruş arttı.

Benzinin litresi ne kadar?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 62 kuruşa, Ankara'da 18 lira 84 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 82 kuruşa çıktı.

Fiyatlar sürekli değişiyor

23 Kasım'da benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım'da benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım'da motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım'da motorine 58 kuruş indirim, 3 Aralık'ta motorine 1 lira 16 kuruş zam, 6 Aralık'ta motorine 66 kuruş indirim, 8 Aralık'ta motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim, 10 Aralık'ta benzine 75 kuruş indirim, 16 Aralık'ta benzine 1 lira 8 kuruş zam, 17 Aralık'ta motorine 1 lira 70 kuruş zam, 20 Aralık'ta benzine 61 kuruş, motorine 77 kuruş indirim gelmişti.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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