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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Depoları doldurun, tarih belli oldu
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Depoları doldurun, tarih belli oldu

Akaryakıt piyasasında sessizlik bozuluyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine zam geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 09:55:00 -
Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Depoları doldurun, tarih belli oldu

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 84 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 46 kuruşa yükselecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

84 kuruşluk zam beklentisi

31 Aralık Cumartesi gününden itibaren benzine 84 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Yarından itibaren geçerli olacak zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 46 kuruşa, Ankara'da ise 19 lira 67 kuruşa yükselecek.

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Yorumlar

Akit

Zammı muhalefet belediyeler yapınca falanca zam yaptı oluyor elektrik mazota zam gelince zam geliyor oluyor.. bu zamlar hangi şerefsizlerin dış güçlerin mi üç güçlerin mi. Yav siz neden bu kadar yavşaksiniz

Sessizlik mi Vardı

O sessizlik petrol fiyatları düşerken oluyor.
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