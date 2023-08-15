Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam yansıdı! Akaryakıtta fiyat tabelası değişiyor: LPG, motorin ve benzin fiyatı

Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. 11 Ağustos'ta motorin fiyatlarına 1 lira 80 kuruşluk zam yapılmıştı. Son akaryakıt zammının ardından araç sahiplerini üzecek bir haber de benzin fiyatlarından geldi. 15 Ağustos gece yarısı itibarıyla benzin fiyatlarına 1 TL'nin üzerinde zam yapılması bekleniyor. Olası benzin zammının ardından benzinin litre fiyatının İstanbul'da 38 lira sınırına ulaşması bekleniyor. İşte 15 Ağustos 2023 motorin ve benzin fiyatları...

SON ZAM MOTORİNE YAPILMIŞTI

11 Ağustos Cuma günü motorin fiyatlarına 1 lira 80 kuruş zam gelmişti.

BENZİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

haberturk kaynaklarından edinilen bilgilere göre 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

BENZİN FİYATLARI 38 TL SINIRINA GELECEK

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akaryakıt zammı sonrası benzin fiyatları İstanbul'da 38 TL sınırına yaklaşacak. Benzin zammı sonrası benzinin litre fiyatı Ankara ve İzmir'de ise 38 lirayı aşacak.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.06 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.25 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.83 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.10 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.30 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 16,29 TL

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 36.60 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.82 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.28 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 36.66 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,94 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 TL