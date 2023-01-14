Akaryakıt fiyatlarına indirim, zam geldi mi? Büyük yeni müjde var mı? İndirim sonrası LPG, motorin (mazot), benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Brent petrol fiyatı

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol piyasasına paralel olarak indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Brent petrol ve döviz kurundaki değişikliklerin ardından akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi oluştu. Benzinin litre fiyatına 11 Ocak itibarıyla 62 kuruşluk indirim uygulanmıştı. Gelişmenin ardından araç sahiplerini üzecek haber geldi. Buna göre, benzine gece yarısından itibaren 80 kuruşluk bir zam geldi. Benzin fiyatlarına 12 Ocak gece yarısı itibarıyla zam gelmişti. Peki, akaryakıt zammı ne kadar? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu? İşte, 13 Ocak Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişiklik gösteriyor.

Brent petrol fiyatlarının yeniden 83 dolar civarına çıkması akaryakıta olumsuz yansıdı. Ham petrol fiyatları da artış gösteriyor. Ham petrol bu sabah saatlerinde itibaren 78 dolar seyrinden alıcı buluyor. Motorin fiyatında ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

SON OLARAK BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ! NE OLMUŞTU?

BENZİNE ZAM GELDİ!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece (12 Ocak) yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 80 kuruş zam geldi.

Döviz kuru ve brent petroldaki değişimin ardından 11 Ocak gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 63 kuruş indirim yapıldı.

BENZİNE YILIN SON GÜNÜ ZAM GELMİŞTİ! DETAYLAR ŞÖYLE;

31 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 84 kuruş zam geldi.

ARALIK AYINDA SEKİZİNCİ FİYAT DEĞİŞİMİ

3 Aralık'ta motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam,

6 Aralık'ta motorine 66 kuruş indirim,

8 Aralık'ta motorin litre fiyatına 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim,

10 Aralık'ta benzin fiyatlarına 75 kuruş indirim,

16 Aralık'ta benzine 1 lira 8 kuruş zam,

17 Aralık'ta motorine 1 lira 70 kuruş zam,

20 Aralık'ta benzin fiyatına 61 kuruş, motorine 77 kuruş indirim,

23 Aralık tarihinde ise benzine 67 kuruş zam yapılmıştı.

2022'DE BENZİNE YÜZDE 44, MOTORİNE YÜZDE 73 ZAM

2022 yılında motorin fiyatı yüzde 73, benzin fiyatları yüzdde 44 ve otogaz (LPG) fiyatları 2 ila 4 TL bandında değişti.

AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

14 OCAK CUMARTESİ Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 19,68 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 22,11 TL

LPG litre fiyatı 10,57 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 19,68 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 22,11 TL

LPG litre fiyatı 10,83 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 19,94 TL

Motorin fiyatı: 22,32 TL

Benzin fiyatı: 19,90 TL

Motorin fiyatı: 22,42 TL

LPG litre fiyatı 10,83 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 19,86 TL

Motorinin litre fiyatı 22,37 TL

LPG litre fiyatı 10,58 TL

Araç sahipleri dikkat: İndirim sevinci: Ocak ayının ilk akaryakıt indirimi 11 Ocak Çarşamba günü pompaya yansımıştı. Brent petrol fiyatlarındaki artışla birlikte benzine zam geldi. (13 Ocak Cuma günü) 80 kuruşluk benzin zammı pompaya yansıdı.

Brent petrolün varil fiyatı

Bugün motorin fiyatlarında herhangi bir değişilik, zam veya indirim haberi yok. İşte, 13 Ocak 2023 zamlı akaryakıt fiyatları ve Brent petrol varil fiyatı.

Brent petrol, 13 Ocak Cuma sabahı 83,86 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 84,03 dolardı.

Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.