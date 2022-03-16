Akaryakıt fiyatlarına indirim var mı?
Motorin indirimi ne kadar? Araç sahipleri motorin ve benzine indirim yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, akaryakıt indirimi ne zaman?
Motorin ve benzin fiyatlarına indirim yapılacağı yönündeki haberlerin ardından pek çok kişi “Akaryakıt indirimi ne zaman ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Akaryakıt fiyatlarına indirim var mı?
Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. NTV'de yer alan habere göre 17 Mart Perşembe gününden geçerli olacak akaryakıt indirimi bekleniyor.
Benzin grubunda 62 kuruş; motorin grubunda 1 TL fiyat indirimi bekleniyor. Konu hakkında detaylar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.