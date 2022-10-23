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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına gizli zam! Araç sahipleri çılgına dönecek
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına gizli zam! Araç sahipleri çılgına dönecek

Hollanda merkezli petrol devi Shell'in Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına gizlice zamlar yaptığı ortay çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 08:22:00 -
Akaryakıt fiyatlarına gizli zam! Araç sahipleri çılgına dönecek

Akaryakıt kalemlerinden benzin fiyatına gizli zam ifşa oldu. Türkiye'nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden birisinin sessiz sedasız 5 kuruş zam yaptığı ortaya çıktı.

Akaryakıt kalemlerinden motorin fiyatına zam üstüne zam yapılmış ve 27.50 TL bandına oturmuştu. İki gün önce gelen 1 lira 6 kuruş indirimle 26.50 TL seviyesine indi. Motorin fiyatına indirim yapılırken, benzin fiyatına sessiz sedasız zam yapıldığı ortaya çıktı.

İddialara göre önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden Shell, bu ay içinde benzin ve motorin fiyatlarını değişik tarihlerde peş peşe artırdı.

6 Ekim Çarşamba günü benzinin litre fiyatı 20 TL 73 kuruşken Shell, çarşambayı perşembeye bağlayan gece benzin fiyatını 20 TL 74 kuruşa çıkardı.

13 Ekim Perşembe günü yani tam bir hafta sonra benzinin fiyatı, 20 TL 75 kuruşa, bir gün sonra cuma günü ise 1 kuruş daha artışla 20 TL 76 kuruşa yükseltildi.

Bir hafta sonra perşembe günü ise bu kez 2 kuruşluk artış yapıldı. Toplamda 5 kuruş zam yapılan benzinin litresi 20 TL 78 kuruşa çıktı.

Milli Gazete

 

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