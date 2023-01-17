Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor! Depoları doldurun, tarih verildi

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta fiyatı 80 kuruş artan benzine bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 67 kuruş arttı.

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 36 kuruşa, Ankara'da 20 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 57 kuruşa çıktı.

Bir zam da motorine

Motorin fiyatlarına yarından itibaren 1 lira 5 kuruşluk zam bekleniyor.

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22.07 liradan satılıyor.