Akaryakıt fiyatlarına büyük zam: Araç sahiplerine kötü haber, müjde var mı? Benzin motorin, mazot ve LPG'ye indirim var mı? Yeni yakıt fiyatları 16 Ocak 2023 ne kadar?
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Benzin fiyatlarına bu akşam zam geleceği belirtildi. Bunun ardından yeni bir indirim kampanyası duyuruldu ve benzin motorin ve LPG'ye indirim yapılacağı ifade edildi. 6 Ocak 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Petrol fiyatları dünya genelinde düşüyor. Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor! Motorin ve benzin ne kadar?
En son benzinin litre fiyatı 13 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zamla 19,7 TL oldu.
BENZİNE 67 KURUŞ ZAM
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş zam geldi.
Fiyat değişikliği bu gece yarısından itibaren uygulanmaya başlanacak.
Yaşanacak fiyat artışı sonrası benzinin litre fiyatı 20 liranın üzerine yükselecek.
Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İSTANBUL YAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,68 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.06 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,57 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19,68 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.06 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.83 TL
ANKARA YAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 19,93 TL
Motorin fiyatı: 22,24 TL
LPG fiyatı: 10,83 TL
İZMİR YAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 19,86 TL
Motorin fiyatı: 22,34 TL
LPG fiyatı: 10,58 TL
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 azalarak 84,59 dolar oldu.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Ekonomi
Güncel akaryakıt fiyatları: indirimi, zam beklentisi haberi! 15 Ocak 2023 Pazar Brent petrol, Mazot fiyatı, motorin, LPG fiyatları ne kadar?