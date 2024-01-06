Akaryakıt fiyatları: Zam, indirim var mı? Petrol ticareti, petrolün etkisi: 6 Ocak 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç lira?

Akaryakıt fiyatları hafta ortasında ÖTV 'deki otomatik artıştan kaynaklı yaşanan zammın ardından bugün de değişti. Benzin, LPG ve mazot fiyatı söz konusu zam ile yükselirken, 6 Ocak 2024 itibariyle akaryakıtta yeni zam, indirim var mı merak ediliyor.

Petrol ticareti

Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alan eylemleri, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Brent petrol yaşanan gelişmelerin neden olduğu endişelerle yükselişini sürdürüyor. Dolar ve brent petroldeki gelişmelerden etkilenen benzin ve mazot fiyatına bu durum nasıl yansıdı? Akaryakıt fiyatları için belirleyici olan petrol fiyatları için son durum ne? Hafta içinde 2 kez değişen akaryakıt fiyatları için yeni zam, indirim var mı? 6 Ocak 2024 motorin ve benzin fiyatları ile tüm merak edilenler…

KIZILDENİZ GERGİNLİĞİ DEVAM EDİYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'e 2 gemisavar füzesi fırlattığını duyurdu. Olaya cevaben Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin Kızıldeniz'de Husileri hedef alan saldırısının cezasız kalmayacağı açıklamasını yaptı.

ENDİŞELER PETROLDE YUKARI YÖNLÜ YÜKSELİŞLERİ DESTEKLİYOR

Küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik, bölgede küresel tedarik zinciri krizine yol açabileceği ve enerji sevkiyatlarını olumsuz etkileyebileceği endişelerini körüklüyor. Bu durum da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

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Motorin fiyatları için yeni bir indirim, zam beklenmiyor.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni bir indirim, zam haberi yok.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin ve mazot indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu? İşte o tablolar:

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 38.99 TL

Ankara 39,63 TL

İzmir 39,83 TL

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 36,82 TL

Ankara 37,45 TL

İzmir 37,63 TL