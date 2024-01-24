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Ekonomi Akaryakıt fiyatları: zam - indirim geldi mi? Brent petrol 80 doların altında iken İstanbul, Ankara, İzmir güncel liste fiyatı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: zam - indirim geldi mi? Brent petrol 80 doların altında iken İstanbul, Ankara, İzmir güncel liste fiyatı

Yeniakit Publisher
2024-01-24 22:12:00 - 2024-01-24 22:15:15
Akaryakıt fiyatları: zam - indirim geldi mi? Brent petrol 80 doların altında iken İstanbul, Ankara, İzmir güncel liste fiyatı

25 Ocak 2024 tarihinde Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları gece yarısından itibaren güncellendi. Ekonomi gündeminin önemli konularından biri olan ve geçtiğimiz haftalarda LPG'ye ve motorine yapılan zamların ardından, petrol ve akaryakıt merak ediliyor. otomobil sahipleri tarafından merakla beklenen soru ise benzine ve motorine mazota yeni zam indirim haberi...

Geçtiğimiz haftalarda LPG'ye ve motorine yapılan zamların ardından, otomobil sahipleri tarafından merakla beklenen soru ise benzine ve motorine (mazota) yeni bir fiyat düzenlemesi olup olmadığıydı. Fitch Ratings, bu yıl petrol fiyatları için varil başına 80 dolar öngörüsünün sürdüğünü ve güçlü bir artış beklenmediğini bildirirken  Avrupa gaz fiyatlarına ilişkin öngörüsünün ise değişmediğini bildirdi.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda yüzde 0,13 artışla 79,66 dolardan işlem görüyor.  Dün 80,43 dolara kadar yükseldi.

 

25 OCAK BENZİNE, MAZOTA (MOTORİNE) ZAM MI GELDİ Mİ?

Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1,46 TL zam geldi. Geçtiğimiz hafta ise 20 Ocak Cumartesi gece yarısı motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş, ondan birkaç gün önce ise LPG fiyatlarına 40 kuruş zam yapılmıştı. İşte yapılan zamların ardından güncel akaryakıt fiyatları;

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 24 OCAK 2024

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38.34 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.28 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.28 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38.25 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.21 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19.76 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 25 OCAK 2024

Ankara'da benzin litre fiyatı: 39.01 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.02 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.15 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 25 OCAK 2024

İzmir'de benzin litre fiyatı: 39.22 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 41.22 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 19.87 TL

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