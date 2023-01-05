Akaryakıt fiyatları uçunca araç sahipleri çözümü buldu! Hemen geçtiler, yüzde 40 oranında tasarruf sağlıyor

Halen motorin ve benzin ile çalışanlara göre daha ekonomik kabul edilen LPG’li araçlara talep yeniden artmaya başladı. Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay LPG dönüşümünün yeniden hızlandığının altını çizerek, bunun en büyük sebebinin akaryakıt fiyatlardaki değişiklik olduğunu dile getirdi. Bu arada geçtiğimiz yıl motorin litre fiyatlarındaki yükseliş yüzde 73, benzin fiyatı artışı ise yüzde 44 seviyesinde oldu. Otogaz (LPG) fiyatlarında ise hareketlilik 2-4 TL bandı arasında gerçekleşti.

Mevcut araçlar içerisinde LPG ile çalışan otomobillerin oranı akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle giderek yükseliyor. Sene başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL idi. Yılın ilk yarısına gelindiğinde benzin 28,46 TL’ye yükseldi. 6 ay içinde fiyattaki artış oranı yüzde 120’yi buldu. Yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı gerileme gösteren benzinin litresi en düşük rakamı 18,66 TL ile Eylül ayında gördü. Fakat bu rakam kısa süreli oldu ve fiyat tekrar yükselişe geçti. Bu ay petrolün yıl içi en düşük seviyeye gerilemesi ile fiyat 18,62 TL’ye indi. Yılın son günü yapılan zamla benzinin litresi 19,46 TL’ye yükseldi. Böylece benzindeki yıl içi yükseliş oranı yüzde 44 oldu.

Motorin fiyatları Haziran'da zirve yaptı

Sene başında benzinden daha düşük olan litre fiyatı gelen seri zamlarla Haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi. Bugün itibarıyla motorinde yıllık yükseliş oranı yüzde 73.

LPG fiyatları sakin seyrediyor

1 Ocak 2021’de ortalama 4,06 lira olan LPG fiyatları 2022 başında 9,05 liraya kadar yükseldi. Haziran ayında 12,42’ye kadar yükselen otogaz fiyatları 2022 yılını ortalama 10,87 seviyesinden kapattı. Fiyatlar 5 Ocak itibariyle 10,92 seviyesinde bulunuyor.

LPG'ye dönüşüm hızlandı

Akaryakıt piyasasında son bir senenin karnesi böyleyken Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay, fiyatlardaki değişiklikler nedeniyle benzinli araçları LPG’liye dönüştürme işlemlerinin tekrar hız kazandığını söyledi.

Ekonomi Gazetesi’ne konuşan Aratay, “Yaklaşık 1 yıl önce benzinle otogaz arasındaki tasarruf miktarı benzinin lehine dönmüştü ve o dönemde tabii ki dönüşüm yavaşlamıştı. Fakat dünyada yaşanan son gelişmeler, Rusya-Ukrayna krizi sonrası fiyatlamaların kendi içerisinde farklı boyutlara gelmesiyle şimdi otogaz ile benzine göre yüzde 40’a varan oranlarda tasarruf sağladığımızı söyleyebiliriz. Araç dönüştürme hızı da buna bağlı olarak artıyor tabii. İşte bu sayede de bugünlerde 5 milyon araca ulaştığımızı söyleyebiliyoruz” ifadelerini kullandı.