Akaryakıt fiyatları son durum: Zam ya da indirim var mı? Dolar etkiler mi? Güncel akaryakıt: Mazot, LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu?

Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Döviz kurları ve brent petroldeki değişiklikler akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. 20 Aralık'ta benzine 61 kuruş, motorine 77 kuruş indirim uygulanırken 23 Aralık gününde ise benzin fiyatlarına 67 kuruş zam gelmişti. 31 Aralık günü itibarıyla benzin fiyatlarına yapılan 84 kuruşluk zammında ardında akaryakıt fiyatları Aralık ayında 9 kez değişmiş oldu. 3 Ocak 2023 Benzin, Motorin, LPG akaryakıt fiyatları, kaç TL ? Brent Petrol varil Fiyatı kaç dolar? Akaryakıt Benzin, Motorin, LPG Fiyatlarına zam veya indirim geldi mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep Akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte 3 Ocak 2023 Salı Benzin, Motorin ve LPG Pompa Fiyatları..

3 Ocak 2023 Salı Akaryakıt Fiyatları güncellendi

BENZİNE YILIN SON GÜNÜ ZAM GELDİ!

31 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 84 kuruş zam geldi. Motorin fiyatında ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

ARALIK AYINDA SEKİZİNCİ FİYAT DEĞİŞİMİ

3 Aralık'ta motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam,

6 Aralık'ta motorine 66 kuruş indirim,

8 Aralık'ta motorin litre fiyatına 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim,

10 Aralık'ta benzin fiyatlarına 75 kuruş indirim,

16 Aralık'ta benzine 1 lira 8 kuruş zam,

17 Aralık'ta motorine 1 lira 70 kuruş zam,

20 Aralık'ta benzin fiyatına 61 kuruş, motorine 77 kuruş indirim,

23 Aralık tarihinde ise benzine 67 kuruş zam yapılmıştı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 3 OCAK 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,45 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,57 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19,44 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.07 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.83 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 19,67 TL

Motorin fiyatı: 22,21 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 19,66 TL

Motorin fiyatı: 22,31 TL

LPG fiyatı: 10,58 TL

Döviz kuru akaryakıt fiyatlarını nasıl etkiliyor?

Türkiye'nin dışa bağımlılığı petrol ve doğalgazda, yüzde 100'e yakın. Petrol ve petrol içeren formülle belirlenen doğalgaz fiyatları da ABD Doları cinsinden fiyatlanıyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Oluşur?

Petrol Piyasası Kanunu gereğince 1 Ocak 2005 tarihi itibarı ile Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçilmiştir.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulamakta veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbesttirler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları gözönünde bulundurularak oluşturulmaktadır.

Rafineri Fiyat Oluşumu

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı

Akdeniz - İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları anlamına gelir.

Türkiye`de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.

3 Ocak 2023 Salı Brent Petrol / USD Alış Satış Fiyatı Kaç DOLAR?

Brent Petrol, 3 Ocak 2023 Salı saat 00:07 itibarıyla 86,00 dolardan işlem görüyor.

Dolayısıyla, bu ürünlerin neredeyse tamamını ithal etmek zorunda olan Türkiye'nin cari açığı büyük ölçüde enerji kaleminden oluşuyor.