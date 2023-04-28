Akaryakıt fiyatları, indirimli güncel benzin ve mazot fiyatı: (Benzine) Akaryakıta bir indirim daha böyle geliyor!

Brent petrolda gözlemlenen dalgalı seyir motorin ve benzin fiyatlarında zam ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Araç sahiplerine güzel haber geldi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki oynaklıkla birlikte benzin ve motorin fiyatları değişmeye devam ediyor.

OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzine bu gece yarısı kallavi bir indirim geliyor. Motorin ve LPG için ise indirim gündemde değil.

Benzine 90 kuruş indirim geliyor

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Benzin fiyatı için 21 Nisan tarihinde 1,21 TL'lik indirim geldi. Piyasa kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 90 kuruşluk indirim bekleniyor. Motorin grubu ile otogaza (LPG) herhangi bir indirim gündemde değil.

Güncel akaryakıt fiyatları...

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; motorinin litre fiyatı!

İstanbul’da 19,71 TL’ye,

Ankara’da 20,07 TL,

İzmir’de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 21,25 TL, Ankara’da TL 21,60 TL, İzmir’de 21,57 TL seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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