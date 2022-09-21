Akaryakıt fiyatları için kötü haber! Araç sahipleri dikkat

Putin'in seferberlik açıklamasının ardından bir süredir istikrarlı olan petrol fiyatları yüzde 2.52 arttı.

Brent ham petrolünün varil fiyatı, günü 90.62 dolardan kapatmadan önce dün 93.03 dolara yükseldi.

09:50 itibariyle, Brent ham petrol fiyatları kapanıştan %2.11 artarak varil başına 92.53 doları gördü. Aynı dakikada West Texas Intermediate (WTI) varil başına 85.75 dolardan alıcı buldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberliği fiyatların yükselmesinde etkili oldu. Putin, işgal ettiği Donbass için, "Amacımız Donbass'ı kurtarmak" dedi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran'ın 2015'te yeniden etkinleştirilmesi için Ağustos ayında önerdiği bir projede kesin bir uzlaşmaya varılıp varılamayacağı soruldu.

Nükleer anlaşma için Borrell, "tarafların kesin bir sonuç arayışını kesinlikle desteklemeyen önerilerde bulunmalarının" ardından "bu hafta hiçbir şeyin olması beklenmediğini" söyledi. Bu durum, İran petrolünün yakında uluslararası piyasalara döneceği ve fiyat artışlarını destekleyeceği beklentilerini azalttı.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ve örgüt dışındaki bazı üreticilerin de içinde bulunduğu OPEC grubunun üretim hedeflerini tutturamaması, piyasadaki arz baskısını da artırdı.

Uzman, üretimin küresel petrol talebinin %3,5'ine eşdeğer günlük 3,58 milyon varillik rekor bir hıza düşmesi nedeniyle grubun üretim hedeflerini kaçırdığını belirtti. Talep tarafında, başta ABD olmak üzere merkez bankalarının artan enflasyon karşısında agresif bir şekilde faiz artırmaya devam edecekleri ve bunun ekonomiyi resesyona sürükleyeceği ve petrol fiyatları üzerindeki baskıyı sürdüreceği endişeleri var.

Ayrıca taleple ilgili endişeler, dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde artan ham petrol stoklarına ilişkin beklentilerle de desteklendi.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkedeki ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon varil ve 35 bin varil artış beklediğini açıkladı. Piyasa beklentileri, stokların 321.000 varil artarak 2 milyon varile çıkması yönünde.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin petrol stoklarına ilişkin resmi verileri bugün açıklanacak. Teknik açıdan Brent Ham Petrol için 92,67 ile 95,87 aralığının direnç seviyesi olarak kabul edilebileceği,86,27 ile 89,47 dolar aralığının ise destek seviyesi olarak görülebileceği söyleniyor.