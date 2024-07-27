Akaryakıt fiyatları her an değişebilir! 37 lira...

Akaryakıt fiyatları, brent petrolün kritik seviyelerin altına düşmesiyle güncellendi. Geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi. Küresel piyasalarında petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle araç sahipleri akaryakıta yeniden indirim bekliyor.

Brent petrol haftanın son işlem gününde kritik seviyelerin altına kadar geriledi. Son olarak motorine gelen indirim araç sahiplerini sevindirirken “Akaryakıta indirim gelir mi?” sorusu akıllara geldi. Dolar kuru 33 lira bandındaki sakin seyrine devam ederken brent petrol 80 dolara kadar düştü. İşte akaryakıt piyasasında son gelişmeler…

Petrol fiyatlarında Çin baskısı

Petrol cuma günü yüzde 1,5 kayıpla varil başına 81,13 dolara kadar geriledi. Çin’in zayıf talebiyle beraber üç hafta üst üste kayıp yaşadı. Pekin’in faiz indirimlerine yönelik politikaları Çin'in ekonomik büyümesiyle ilgili endişeler, piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi.

Öte yandan İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri arz endişelerini hafifletti. Bu da fiyatlar üzerinde baskıya neden oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD’de büyüme rakamları ve çekirdek enflasyon verileri FED’in eylül ayında faiz indirimlerine yönelik beklentileri yükseltti. EIA ABD ham petrol envanterlerinde beklenenden daha büyük bir düşüş olduğunu 3,7 milyon varil ve benzin stoklarında 5,6 milyon varil önemli bir düşüş bildirdi.

Dolar kuru yatay seyrediyor

Akaryakıt fiyatları dolar/TL kurundan da etkileniyor. Kur, ekonomi yönetiminden gelen mesajlarla sakin seyrine devam etti. Hafta için 33 lirayı test eden dolar yeniden 32 lira bandına geriledi.

Doların sert yükselişler kaydetmemesi ve Merkez Bankası yetkililerinden gelen mesajlar para politikasına yönelik kararlı mesajlar akaryakıtta indirim beklentisini kuvvetlendirdi.

Akaryakıta indirim gelebilir mi?

Brent petrol piyasasında yaşanan gelişmelerle beraber kurlardaki seyir akaryakıta yeni indirimler geleceği şeklinde yorumlandı. Son olarak motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi.