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Ekonomi Akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte yeni fiyatlar: 31 Mart benzin, mazot, LPG... İstanbul, Ankara, İzmir fiyatı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte yeni fiyatlar: 31 Mart benzin, mazot, LPG... İstanbul, Ankara, İzmir fiyatı

Yeniakit Publisher
2024-03-31 11:29:00 - 2024-03-31 12:38:20
Akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte yeni fiyatlar: 31 Mart benzin, mazot, LPG... İstanbul, Ankara, İzmir fiyatı

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına bu kez gece yarısı 1 liralık indirim gelmişti.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Son olarak 21 Mart'ta benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş, 22 Mart'ta da LPG'ye 50 kuruş zam gelmişti. 23 Mart'ta ise motorin grubuna ise gece yarısı itibarıyla 1 liralık indirim gelmişti.

31 Mart güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.38 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.96 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.60 TL


İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.47 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.03 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.68 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.23 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 42.85 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 21.85 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.43 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 43.05 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 21.90 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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