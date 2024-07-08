Akaryakıt fiyatları: Benzine, mazota ve akaryakıta zam var mı? İşte 8 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı İstanbul (8 Temmuz 2024)

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişikliklere neden oluyor. Petrol Ofisi’nin verilerine göre benzin fiyatları aşağıdaki gibidir;

İstanbul Avrupa yakası benzinin litresi kaç TL?

İstanbul Avrupa 8 Temmuz benzin fiyatı 44.73 TL’dir.

İstanbul Anadolu yakası benzinin litresi kaç TL?

İstanbul Anadolu 8 Temmuz benzin fiyatı 44.63 TL’dir.

Ankara benzinin litresi kaç TL?

Ankara 8 Temmuz benzin fiyatı 45.74 TL’dir.

İzmir benzinin litresi kaç TL?

İzmir 8 Temmuz benzin fiyatı 46.12 TL’dir.

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Adana benzinin litresi kaç TL?

Adana 8 Temmuz benzin fiyatı 46.44 TL’dir.



Edirne benzinin litresi kaç TL?

Edirne 8 Temmuz benzin fiyatı 45.98 TL’dir.

Erzurum benzinin litresi kaç TL?

Erzurum 8 Temmuz benzin fiyatı 46.81 TL’dir.

Tekirdağ benzinin litresi kaç TL?

Tekirdağ 8 Temmuz benzin fiyatı 45.93 TL’dir.

Diyarbakır benzinin litresi kaç TL?

Diyarbakır 8 Temmuz benzin fiyatı 46.78 TL’dir.

1 litre benzin kaç TL?

8 Temmuz itibarıyla benzinin litre fiyatı 44.73 TL’dir. Zam veya indirim haberi gelirse haberimiz güncellenecektir.

Mazota zam var mı?

Son olarak benzine 2 TL, motorine ise 1,68 TL zam yapılmıştı. Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarına 13 kuruşluk bir zam daha yansıtılmıştı. Güncel benzin litre fiyatı yukarıdaki gibidir.

Benzine indirim gelecek mi?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 8 Temmuz benzine indirim haberi henüz gelmedi.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten bu yana akaryakıt Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatlarını belirlemekte özgürdür. Bayiler ise dağıtım şirketlerinin tavsiye ettiği tavan pompa satış fiyatlarını uygulayabileceği gibi, kendi rekabet koşullarına göre de fiyat belirleyebilirler.

Türkiye'de perakende akaryakıt fiyatları, rekabet koşulları dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz - İtalyan piyasasında yayımlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları esas alınarak belirlenir. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV'siz rafineri satış fiyatı hesaplanır. Günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişimi durumunda gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşturulur.