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Ekonomi Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin güncel fiyatları! Tabelalar güncellendi... Kaç lira oldu?
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin güncel fiyatları! Tabelalar güncellendi... Kaç lira oldu?

Yeniakit Publisher
2024-07-28 09:03:00 -
Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin güncel fiyatları! Tabelalar güncellendi... Kaç lira oldu?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 28 Temmuz 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 28 Temmuz 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.10 TL
Motorin litre fiyatı: 43.54 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.98 TL
Motorin litre fiyatı: 43.47 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benzin litre fiyatı: 45.74 TL
Motorin litre fiyatı: 44.22 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 44.70 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL

 

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Yorumlar

Koparan

Fenni muayenesi, araç vergisinden bir haber..! Emekli. Memura dugun bayram...!

İ. Keskin

Hâlâ 46-46 canım. Korkacak bir şey yok, yok.
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