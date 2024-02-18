Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam- İndirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir

Petroldeki yükselişi destekleyen gelişmeler sonrası benzin fiyatı ve mazot fiyatı için hafta içinde zam geldi. Zamlar sonrası akaryakıt fiyatları listesi 2 kez yenilendi. Peki benzin ve motorin fiyatları için yeni indirim, zam var mı?

AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Küresel petrol arzı ve talebine ilişkin öngörüler, ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler ve Kızıldeniz'de devam eden gerginlikler sonrası petrol fiyatları tarafında karışık bir seyir izleniyor. Petrol fiyatlarını etkileyen söz konusu gelişmelerin yansımaları hafta içinde benzin fiyatı ve motorin fiyatları üzerinde de görüldü. Benzin fiyatı için 1,79 TL, motorin fiyatları için 2,56 lira zam geldi. Gelen zamların ardından benzin fiyatı İstanbul ve Ankara'da 41 TL'yi, İzmir'de 42 TL'yi aşarken, motorin fiyatları İstanbul'da 44 TL'yi, Ankara ve İzmir'de 45 TL'yi aştı. Peki akaryakıt fiyatları tarafında yeni indirim, zam var mı? Petrol neleri fiyatlıyor?

ARZ ENDİŞELERİYLE PETROL BASKI YEDİ

Uluslararası Enerji Ajansının dün yayımlanan raporunda, bu yıl küresel petrol arzının günlük yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artarak 103 milyon 800 bin varile ulaşmasının beklendiği belirtildi. Raporda, küresel petrol talebinin de bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artışla 102 milyon 980 bin varile çıkacağının öngörüldüğü ifade edildi. Bu öngörüler, piyasalarda arz fazlalığı endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı. sabah'ın aktardığı haberde: ABD'de salı günü tahminleri aşan enflasyon verilerinin ardından beklentilerin üzerinde düşüş gösteren perakende satış verilerinin Fed'in faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayacağına yönelik beklentileri güçlendirmesi de petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketleri destekledi. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkede talebin zayıfladığına işaret eden veriler de bu düşüşe katkıda bulunuyor.

ORTA DOĞU'DAKİ GERGİNLİK FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞÜ KISITLIYOR

Kızıldeniz'deki hareketlilik fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Öte yandan, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Orta Doğu'da artan gerginlik fiyatlar üzerinde etkili olarak muhtemel düşüşü kısıtlıyor.

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Yemen'deki İran destekli Husiler, dün ülkenin güneyindeki Aden Körfezi'nde İngiliz gemisi LYCAVITOS'u "uygun bir deniz füzesi" ile vurduklarını açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, saldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiği, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek ve Filistin halkına destek için daha fazla önlem alınacağı kaydedildi.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 2,56 TL zam geldi. Böylece motorin fiyatları İstanbul'da 44 TL'yi, Ankara ve İzmir'de 45 TL'yi aştı. Yeni bir indirim, zam yok.BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için 1,79 TL zam geldi. Zammın ardından benzin fiyatı İstanbul ve Ankara'da 41 TL'yi, İzmir'de 42 TL'yi aştı. Yeni bir indirim, zam yok.GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin ve mazot indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu? İşte o tablolar:

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 44,30 TL

Ankara 45,06 TL

İzmir 45,26 TLİL İL BENZİN FİYATI

İstanbul 41,22 TL

Ankara 41,92 TL

İzmir 42,12 TL

Benzin fiyatı için indirim, zam yok.

Brent Petrol fiyatı, $84 dolara karşılık gelmektedir. önümüzdeki günlerde devam ederek, litre başına 60 lirayı bulabileceğini öngörüyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.