Akaryakıt fiyatları! Araç sahipleri dikkat: Benzine zam geldi! Güncel motorin, LPG fiyatı ve benzin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatlarına geçtiğimiz haftanın son iş gününde zam geldi. Zammın ardından pompa fiyatları değişti. Peki, motorin ve benzin fiyatları ne kadar kaç TL oldu? Merak edenler için güncel 12 Haziran motorin ve benzin fiyatları...

MOTORİN VE BENZİNE ÇİFTE ZAM GELMİŞTİ

9 Haziran 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzine 2,35 TL, motorine 1,25 TL zam geldi.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 23,89 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,07 TL

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,39 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 23,94 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,75 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,42 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 24,30 TL

Motorin fiyatı: 22,43 TL

LPG fiyatı: 10,57 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 24,29 TL

Motorin fiyatı: 22,51 TL

LPG fiyatı: 10,46 TL