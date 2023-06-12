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Ekonomi Akaryakıt fiyatları! Araç sahipleri dikkat: Benzine zam geldi! Güncel motorin, LPG fiyatı ve benzin fiyatları
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! Araç sahipleri dikkat: Benzine zam geldi! Güncel motorin, LPG fiyatı ve benzin fiyatları

Yeniakit Publisher
2023-06-12 13:21:00 - 2023-06-12 13:25:32
Akaryakıt fiyatları! Araç sahipleri dikkat: Benzine zam geldi! Güncel motorin, LPG fiyatı ve benzin fiyatları

BENZİNE ZAM GELDİ! Asgari ücrette ara zam için komisyon çalışmaları salı günü başlıyorken Güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? 12 Haziran Pazartesi rakamlar araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Motorin ve benzin fiyatlarına zam geldi. Zam sonrası benzin ve motorin fiyatları değişti. Yeni gerçekleşen değişim sonrası gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 12 Haziran LPG, benzin ve motorin fiyatları...

Benzin ve motorin fiyatlarına geçtiğimiz haftanın son iş gününde zam geldi. Zammın ardından pompa fiyatları değişti. Peki, motorin ve benzin fiyatları ne kadar kaç TL oldu? Merak edenler için güncel 12 Haziran motorin ve benzin fiyatları...

MOTORİN VE BENZİNE ÇİFTE ZAM GELMİŞTİ

9 Haziran 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzine 2,35 TL, motorine 1,25 TL zam geldi.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 23,89 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,07 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,39 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 23,94 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,75 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,42 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 24,30 TL

Motorin fiyatı: 22,43 TL

LPG fiyatı: 10,57 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 24,29 TL

Motorin fiyatı: 22,51 TL

LPG fiyatı: 10,46 TL

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Yorumlar

necmi

yıllardır zam gelmiyurdu okadar olur..

Kudret

Ne güzel
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