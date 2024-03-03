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Ekonomi Akaryakıt fiyatları! Araç sahipleri, akaryakıtta tabela değişti... Merak edenler için İstanbul, Ankara, İzmir fiyatları
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! Araç sahipleri, akaryakıtta tabela değişti... Merak edenler için İstanbul, Ankara, İzmir fiyatları

Yeniakit Publisher
2024-03-03 18:02:00 - 2024-03-03 18:35:54
Akaryakıt fiyatları! Araç sahipleri, akaryakıtta tabela değişti... Merak edenler için İstanbul, Ankara, İzmir fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorine 1 lira 35 kuruş indirimin ardından tabela değişti! İşte 3 Mart 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik, araç sahipleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Motorin fiyatına gelen 1 lira 35 kuruş indirimin ardından tabelalardaki son durum...

İşte 3 Mart 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatları...

3 MART 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 40.37 TL
Motorin litre fiyatı: 40,59 TL
LPG litre fiyatı: 20.44 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 40.46 TL
Motorin litre fiyatı: 40,66 TL
LPG litre fiyatı: 20.95 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 41.17 TL
Motorin fiyatı: 41,44 TL
LPG fiyatı: 20.85 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 41.39 TL
Motorin fiyatı: 41,67 TL
LPG fiyatı: 20.52 TL

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