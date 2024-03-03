Akaryakıt fiyatları! Araç sahipleri, akaryakıtta tabela değişti... Merak edenler için İstanbul, Ankara, İzmir fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorine 1 lira 35 kuruş indirimin ardından tabela değişti! İşte 3 Mart 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik, araç sahipleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Motorin fiyatına gelen 1 lira 35 kuruş indirimin ardından tabelalardaki son durum...
İşte 3 Mart 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatları...
3 MART 2024 AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin fiyatı: 40.37 TL
Motorin litre fiyatı: 40,59 TL
LPG litre fiyatı: 20.44 TL
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İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 40.46 TL
Motorin litre fiyatı: 40,66 TL
LPG litre fiyatı: 20.95 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 41.17 TL
Motorin fiyatı: 41,44 TL
LPG fiyatı: 20.85 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 41.39 TL
Motorin fiyatı: 41,67 TL
LPG fiyatı: 20.52 TL
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