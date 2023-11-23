Akaryakıt fiyatları: Akaryakıtta benzin ve motorine zam, indirim gelecek mi? İzmir, İstanbul'da...

Akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim var mı? Benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları… İsrail-Hamas savaşı petrol fiyatlarında hareketliliğe neden oldu. 7 Ekim günü 84,58 dolar seviyesinde olan Brent petrol varil fiyatı, 20 Ekim'de en yüksek 95,94 ve en düşük ise 17 Kasım'da 76,60 dolar seviyesini gördü. 14 Kasım'da motorin fiyatlarına gelen 1,64 TL'lik indirimin ardından 16 Kasım'da ise motorine 1 lira 14 kuruş indirim uygulanmıştı. Brent petrolde esen sert rüzgar "Motorin ve benzin fiyatlarına indirim veya zam var mı?" sorularını akıllara getirdi. İşte 23 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

MAZOTA (MOTORİNE) ZAM YA DA İNDİRİM GELDİ Mİ?

Brent petrol fiyatlarından ibre yukarı yönlü hareketlilik gösterirken, benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

23 Kasım Perşembe itibarıyla motorine ya da benzine herhangi bir indirim ya da zam yapılmadı. Son olarak geçtiğimiz günlerde motorine 1 lira 14 kuruş zam yapılmıştı.

15 KASIM DA MOTORİNE ZAM YAPILDI!

Brent petroldaki son düşüşün ardından, motorine hafta başından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim geldi. Benzinde bir fiyat değişikliği ise yaşanmadı.

Motorin fiyatlarına 15 Kasım gecesinden geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruş zam geldi.

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Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekildedir;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,54 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,16 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,50 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLAR

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,20 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,17 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,50 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,35 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,39 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,27 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.