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Ekonomi Akaryakıt fiyatlar! 25 Nisan'da Motorine 1 lira indirim sonrası akaryakıtta tabela bu oldu... İşte son liste
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlar! 25 Nisan'da Motorine 1 lira indirim sonrası akaryakıtta tabela bu oldu... İşte son liste

Yeniakit Publisher
2024-04-28 02:04:00 - 2024-04-28 02:41:02
Akaryakıt fiyatlar! 25 Nisan'da Motorine 1 lira indirim sonrası akaryakıtta tabela bu oldu... İşte son liste

Araç kullanıcıları için sevindirici bir gelişme yaşandı: Motorin fiyatlarında bu defa zam değil, indirime gidildi. Yakıt maliyetlerindeki her türlü değişiklik, araç sahipleri tarafından dikkatle izleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların benzin ve motorin fiyatlarına olan etkileri sonrası son güncel fiyatlar..

MOTORİN FİYATLARINDA İNDİRİM MÜJDESİ

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte sürücüler benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor... 25 Nisan 2024 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine (mazot) 1 lira 17 kuruş indirim geldi. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olması beklenmiyor.

İndirin pompa fiyatlarına yansıdı. Buna göre, Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

EN GÜNCEL YAKIT FİYATLARI

İstanbul

Avrupa Yakası
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benzin: 43.63 TL
Motorin: 41.05 TL
LPG: 22.47 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 43.54 TL
Motorin: 40.98 TL
LPG: 21.93 TL

Ankara

Benzin: 44.48 TL
Motorin: 41.94 TL
LPG: 22.37 TL

İzmir

Benzin: 44.72 TL
Motorin: 42.19 TL
LPG: 22.01 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, sürücülerin günlük hayatını doğrudan etkiliyor. Motorin fiyatlarındaki indirimin ardından, benzin fiyatlarında da bir düşüş olup olmayacağı merakla bekleniyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların fiyatları etkilemeye devam edeceğini ifade ediyorlar. Takip eden günlerde yaşanacak gelişmeler, sürücülerin yakıt fiyatları konusundaki beklentilerini belirleyecek.

 

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