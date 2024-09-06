Akaryakıt devi satıldı! Halk ayaklandı, 'nasıl satarsınız?' diye tepki yağıyor

Yaptırım uygulanan iki Rus oligark, İngiltere'nin en büyük petrol şirketi Harbour Energy'nin kısmen sahibi olacak.

Kısmi olarak yaptırım uygulanan Rus oligarklar Petr Aven ve Mikhail Fridman'a ait bir yatırım şirketi olan LetterOne, kısa bir süre önce İngiltere'nin en büyük petrol ve gaz şirketi olan Harbour Energy'nin yüzde 14.87'lik azınlık hissesini satın aldı.

Harbour Energy'nin Norveç, Güneydoğu Asya, Almanya, Kuzey Afrika ve Arjantin'de de operasyonları bulunuyor.

Fridman ve Aven'in İngiltere hükümeti tarafından yaptırıma tabi tutulmasına ve LetterOne'ın kârından herhangi bir pay almamasına rağmen, şirketin kendisi şimdiye kadar herhangi bir yaptırımla karşılaşmadı. Oligarklar da LetterOne ile temas halinde bulunmuyor.

Harbour Energy kısa bir süre önce Almanya merkezli Wintershall Dea'nın petrol ve gaz tesislerinin büyük bir kısmını kimya şirketi BASF'den 11,2 milyar dolara (381 milyar TL) satın aldı.

Anlaşma, 4,9 milyar dolar (166 milyar TL) hibrit ve Wintershall Dea tahvillerinin transferini kapsıyordu.

LetterOne aynı zamanda Wintershall Dea'nın da kısmen sahibi olduğundan, işlemin bir parçası olarak 4,15 milyar dolarlık (141 milyar TL) hisse senedi ihracına dahil edilen 251 milyon adetten fazla Harbour Energy hissesi aldı. BASF ise bu ihraçtan kalan hisseleri aldı.

Wintershall Dea anlaşmasının tamamlanmasının ardından Harbour Energy İcra Kurulu Başkanı (CEO) Linda Z. Cook Salı günü yaptığı basın açıklamasında "Wintershall Dea satın alma işlemini tamamlamış olmaktan son derece gurur duyuyoruz," dedi.

Cook, "2014 yılında kurulduğumuzdan bu yana gerçekleştirdiğimiz dördüncü ve en dönüşümsel satın alma olan bu işlem, dünyanın halen ihtiyaç duyduğu petrol ve gazın güvenli ve sorumlu bir şekilde üretilmesine odaklanan attığımız bir diğer büyük adımdır," ifadelerini kullandı.

Euronews'e konuşan LetterOne sözcüsü, "LetterOne önemli işletmelere uzun vadeli yatırımlar yapmaya kararlı. Ülkenin iddialı enerji dönüşümü hedeflerine ulaşmasına yardımcı olurken daha güçlü bir İngiltere enerji işinin parçası olmaktan gurur duyuyor," dedi.

Harbour Energy ise yorum yapmayı reddetti.

Tepkilere yol açtı

Hem Harbour Energy hem de İngiltere hükümeti, LetterOne'ın ilk şirkette hisse sahibi olmasına izin verdiği için eleştiriliyor. Bunun başlıca gerekçesi olarak ise Fridman ve Aven'e uygulanan yaptırımların hâla yürürlükte olması ve devam eden Rusya-Ukrayna savaşı gösteriliyor

Ayrıca İngiltere'de Rus oligarkların hükümet için stratejik öneme sahip olabilecek kilit altyapıların herhangi bir bölümüne sahip olmalarına izin verilmesine ilişkin endişeler de artıyor. İngiltere'nin en büyük enerji şirketi olan Harbour Energy'nin bu hamlesi ülkenin enerji güvenliği açısından oldukça riskli görülüyor.

Bu endişeler, ülkelerinde mülk satın alan Ruslara daha sıkı tedbirler uygulamayı planlayan Finlandiya ve Norveç gibi diğer bazı Avrupa ülkelerinde de yankı buldu.

Kampanya grubu Global Witness'ın fosil yakıt araştırmaları başkanı Louis Wilson Euronews'e, "İngiltere hükümeti ve Harbour bu anlaşmadan kaçınmalıydı. Muhafazakarların İngiltere'de birkaç bin geniş bant bağlantısına sahip olamayacak kadar tehlikeli bulduğu, yaptırım uygulanan Rus oligarklara İngiltere'nin en büyük petrol üreticisinin büyük bir kısmı verildi. Oligarkların İngiltere enerji sektöründe yeri yoktur" dedi.