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Akar:"(Kovid-19 ile mücadele) Dünyadaki ordulara bakıldığında vaka sayısının azlığı bakımından TSK en başarılı durumda.Bu gerçekten büyük bir başarı"

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:45:47 -
Akar:"(Kovid-19 ile mücadele) Dünyadaki ordulara bakıldığında vaka sayısının azlığı bakımından TSK en başarılı durumda.Bu gerçekten büyük bir başarı"
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