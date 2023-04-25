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Gündem Akar'dan ABD’ye "1915" tepkisi
Gündem

Akar'dan ABD’ye "1915" tepkisi

Yeniakit Publisher
2023-04-25 13:47:00 -
Akar'dan ABD’ye "1915" tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1915 olaylarına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalara tepki gösterdi. “Tarihten düşmanlık çıkarmak kabul edilemez bir tutum" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gündeminde ABD’den gelen 1915 olaylarıyla ilgili açıklamalar vardı. Akar, tarihten düşmanlık çıkarmanın kabul edilemez bir tutum olduğunu vurguladı.

Milliyet Gazetesine konuşan Akar, Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladığı doktora tezinin 1915 olaylarıyla ilgili olduğunu hatırlattı. Daha sonra kitap olarak da basılan tez çalışmasında Ermeni iddiaları çürütülüyor. Akar, 1915 olaylarına ilişkin gerçeklerle bağdaşmayan açıklamaları "aymazlık" olarak niteledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamalar, meseleyi iç siyasi mülahazalara ve kendi gündemlerine alet etme çabalarından ibaret büyük bir talihsizliktir. Ermeni diasporasının üçüncü ülkeler nezdindeki faaliyetleri, Türkiye ile Ermenistan arasında normal diplomatik ilişkilerin kurulmasında en önemli engellerden birini teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Türkiye'nin tarihi gerçekleri daha fazla dünya kamuoyuyla paylaşmasının önemine de dikkati çekti.


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