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Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisine saldıran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Dava hakkında konuşan Özel, 500 bin TL'nin fazla olduğunu ifade etti.

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:11
Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a saldırmaya devam etti. 

Özel, Hulusi Akar'ın kendisi hakkında açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasıyla ilgili konuştu, tazminat hukukuna göre tazminatın, alan kişiyi zenginleştirmeyecek, veren kişiyi de fakirleştirmeyecek kadar olması gerektiğini savundu.

Öderse fakirleşirmiş

Özel, 500 bin lira ödemesi halinde kendisinin fakirleşeceğini ifade ederek, "Ama Akar, şunu iddia ediyor; 'Ben 500 bin lira para alsam da zenginleşmem' diyor. Son 49 yıldır aldığın maaşı biliyoruz, ondan önce de öğrenciydin, yaşam şeklini biliyoruz. Sen 500 bin lira alsan da zenginleşmeyecek bir servete sahip olduğunu nasıl iddia ediyorsun?" diye sordu.

"49 saniye için 500 bin TL"

Akar'ın 49 yıl çalışması karşılığında 135 bin lira emekli ikramiyesi aldığını belirten Özel, 49 saniye için ise kendisinden 500 bin lira istediğini söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 17:11
  1. Özgür Özel
  2. Devlet Bahçeli
  3. Hulusi Akar
  4. Tazminat davası

YORUM YAZ

  • NİHALNİHAL50 dk önce
    İş bankası ödemeyi yapar üzülmeyin bir talimat yeter
  • SerahliSerahli54 dk önce
    Chppkk iste bu hem hakaret et sonra kıvır bunlar dans okulunda kıvırma dersi almislar
  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK56 dk önce
    İnşaallah ödesin kiBida konuşurken Beyin ile ağız birlikte karar versin...!!!
  • cccccc56 dk önce
    Konuşurken kıç..na sahip olacaksınparan yoksa. Gerçi Kemal panpan 500 lük ateşler iş bankasından.
  • receprecep59 dk önce
    o zaman adam ol sonrada madam olup kıvırma zaar tipli
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    BUNLARIN ÖRTÜLÜ KASASI VAR!!! İŞ BANKASI. NUMARA YAPIYOR, BUNLARIN CEBİNDEN BİRŞEY ÇIKMAZ! ONUN İÇİN ÇAMUR ATMA YARIŞI YAPIYORLAR. HULUSİ KOMUTANIN TIRNAĞI OLAMAZ BU ZAT. GAVUR AŞIKLARI BUNLAR
  • CanCan1 sa önce
    ... noldu it gibi h.vliyordunya odeycen para miktarı duyunca yalvarmaya şimdiden basladin
  • MücahitMücahit1 sa önce
    Boyunu olduğu kadar, bütçeni aşan laflarda etmemen lazım o zaman. Şu açıklama bile suçlu olduğunun kendi dilinle ikrarıdır aynı zamanda.
  • emjremjr1 sa önce
    Hicte bir saldiri veya hakaret degil Ozelin tum soyledikleri dogru aksini ispat eden varmi??

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