Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a saldırmaya devam etti.

Özel, Hulusi Akar'ın kendisi hakkında açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasıyla ilgili konuştu, tazminat hukukuna göre tazminatın, alan kişiyi zenginleştirmeyecek, veren kişiyi de fakirleştirmeyecek kadar olması gerektiğini savundu.

Öderse fakirleşirmiş

Özel, 500 bin lira ödemesi halinde kendisinin fakirleşeceğini ifade ederek, "Ama Akar, şunu iddia ediyor; 'Ben 500 bin lira para alsam da zenginleşmem' diyor. Son 49 yıldır aldığın maaşı biliyoruz, ondan önce de öğrenciydin, yaşam şeklini biliyoruz. Sen 500 bin lira alsan da zenginleşmeyecek bir servete sahip olduğunu nasıl iddia ediyorsun?" diye sordu.

"49 saniye için 500 bin TL"

Akar'ın 49 yıl çalışması karşılığında 135 bin lira emekli ikramiyesi aldığını belirten Özel, 49 saniye için ise kendisinden 500 bin lira istediğini söyledi.