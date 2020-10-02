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Aktüel Akar ve TSK komuta kademesi Kayseri'de
Aktüel

Akar ve TSK komuta kademesi Kayseri'de

Yeniakit Publisher
2020-10-02 17:38:40 -
Akar ve TSK komuta kademesi Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kayseri’deki temaslarını sürdürüyor.

ASPİLSAN Enerji AŞ. Pil Üretim Tesisinin temel atma töreni sonrasında Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Savunma Sanayisi Başkanı İsmail Demir ve kuvvet komutanları ile Valiliği ziyaret etti.

Vali Şehmus Günaydın ile görüşen Akar ve beraberindekiler daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.

Bu arada Bakan Akar, Valilik ziyareti sırasında TSK Güçlendirme Vakfına gayrimenkul bağışında bulunan Yahya Bulut isimli vatandaşa da teşekkür ederek, madalya ve berat belgesi verdi.

Akar ve TSK komuta kademesi, Kayseri Kalesi surlarına asılan Türk ve Azerbaycan bayrakları önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi.


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